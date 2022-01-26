Петербургские ученые заявили об отрицательной эффективности «ЭпиВакКороны»
Петербургские ученые представили результаты первого сравнительного исследования эффективности всех российских вакцин против штамма «дельта», которое проводилось в октябре 2021 года
Петербургские ученые представили результаты первого сравнительного исследования эффективности всех российских вакцин против штамма «дельта», которое проводилось в октябре 2021 года (тогда штамм «дельта» был доминирующим и стал причиной высокой смертности).
Исследование показало, что «Спутник V» (разработчик Центр имени Гамалеи) на 58% снижает риск заразиться коронавирусом. Вакцина «КовиВак» (Центр Чумакова) снижает риск заражения на 38%, а вот эффективность «ЭпиВакКороны» (научный центр «Вектор») оказалась отрицательной.
Проверка эффективности вакцин от симптоматического течения коронавирусной инфекции и поражения легких показала, что «Спутник V» эффективен на 58%, «Спутник Лайт» — на 50%, «КовиВак» — на 38%, а «ЭпиВакКорона» — на минус 40%, сообщает «КоммерсантЪ».
Ученый Антон Барчук пояснил, что отрицательная эффективность «ЭпиВакКороны» говорит о том, что риск болезни среди вакцинированных этим препаратом оказался выше, чем у невакцинированных жителей города. Это может быть связано с тем, что среди непривитых могло быть много переболевших.
Отметим, что российские ученые неоднократно высказывали свои сомнения относительно эффективности «ЭпиВакКороны» и требовали провести независимое исследование этого препарата.