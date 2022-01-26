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Политика
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26 января 2022, 17:56

Героиню расследования команды Алексея Навального арестовали по делу о мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего вице-премьера Пермского края Елену Лопаеву. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве на 50 млн рублей

Героиню расследования команды Алексея Навального арестовали по делу о мошенничестве
Фото: shtab.navalny.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего вице-премьера Пермского края Елену Лопаеву. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве на 50 млн рублей.

Экс-чиновницу подозревают в хищении средств из благотворительного фонда «Содействие — XXI век».

Елену Лопаеву задержали после того, как она не явилась в центральный аппарат Следственного комитета для допроса, сообщает URA.Ru.

Отметим, что бывшая вице-премьер пермского правительства два года назад становилась героиней расследования команды Алексея Навального. Борцы с коррупцией сообщали, что Лопаева присвоила 5 млн рублей  без проведения торгов и с использованием благотворительных фондов на ремонт администрации губернатора региона. Тогда силовики на это расследование не отреагировали.

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