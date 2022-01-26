26 января 2022, 17:56
Героиню расследования команды Алексея Навального арестовали по делу о мошенничестве
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего вице-премьера Пермского края Елену Лопаеву. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве на 50 млн рублей
Фото: shtab.navalny.com
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего вице-премьера Пермского края Елену Лопаеву. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве на 50 млн рублей.
Экс-чиновницу подозревают в хищении средств из благотворительного фонда «Содействие — XXI век».
Елену Лопаеву задержали после того, как она не явилась в центральный аппарат Следственного комитета для допроса, сообщает URA.Ru.
Отметим, что бывшая вице-премьер пермского правительства два года назад становилась героиней расследования команды Алексея Навального. Борцы с коррупцией сообщали, что Лопаева присвоила 5 млн рублей без проведения торгов и с использованием благотворительных фондов на ремонт администрации губернатора региона. Тогда силовики на это расследование не отреагировали.