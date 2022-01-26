Против Маргариты Юдиной, которую силовик ударил в живот на митинге, возбудили уголовное дело
Жительница Санкт-Петербурга Маргарита Юдина, которую на оппозиционной акции ударил в живот сотрудник правоохранительных органов, сообщила о возбуждении против нее уголовного дела
Жительница Санкт-Петербурга Маргарита Юдина, которую на оппозиционной акции ударил в живот сотрудник правоохранительных органов, сообщила о возбуждении против нее уголовного дела. Женщину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.
Маргарита Юдина написала в Instagram, что после того, как шумиха вокруг этой истории затихла, власти начали ее преследовать. 25 января силовики пришли к ней домой с обыском и объявили, что против нее возбуждено дело. Кроме того, 2 февраля уже состоится суд по делу Юдиной.
«Что со мной произошло, расскажу уже после этого судилища», — написала женщина.
Напомним, что 23 января во время акции в поддержку Алексея Навального Маргарину Юдину ударил в живот сотрудник правоохранительных органов. От удара женщина упала на землю, после чего ее госпитализировали.
Личность силовика, который ударил Юдину в живот, до сих пор не установили. При этом в больницу к ней с извинениями приходил некий сотрудник, а затем его начальник. Силовик объяснил свои действия тем, что у него якобы «запотело забрало» и он не видел, что перед ним стоит женщина. При этом на видеозаписи с акции протеста видно, что забрало у правоохранителя было поднято.