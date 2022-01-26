Ростехнадзор назвали причины взрыва на кемеровской шахте «Листвяжная»
Ростехнадзор назвал предварительные причины аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, которая унесла жизни 46 горняков и пятерых спасателей
Ростехнадзор назвал предварительные причины аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, которая унесла жизни 46 горняков и пятерых спасателей.
Замглавы управления отдела Ростехнадзора Сергей Никитин сообщил к трагедии привели грубые нарушения правил безопасности.
«Это грубые нарушения правил безопасности, фальсификация системы аэрогазового контроля. Это отключение автоматической газовой защиты. Это нарушения правил эксплуатации технических устройств. Это ошибки в проектировании. Это неумение пользоваться средствами защиты органов дыхания», — заявил Сергей Никитин.
Авария на «Листвяжной» произошла 25 ноября 2021 года. В результате взрыва метана под землей погибли 46 шахтеров и пятеро горно-спасателей. Всего в момент взрыва в шахте находились 285 человек.
По делу о гибели людей на «Листвяжной» арестованы гендиректор «Листвяжной» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименок, сотрудники Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Позже были арестованы владелец холдинга СДС (владеет шахтой) Михаил Федяев и гендиректор «СДС-уголь» Геннадий Алексеев.
По версии следствия, владельцы и руководство холдинга было в курсе грубых нарушений мер безопасности на шахте, но никаких мер не предприняло. Более того, начальство пыталось скрыть факт нарушений с помощью оформленных задними числами отчетов о закупке средств безопасности.