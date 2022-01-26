Власти Италии попросили местный бизнес отказаться от участия в конференции с Владимиром Путиным
Правительство Италии обратилось к крупному бизнесу с просьбой отказаться от участия в видеоконференции с российским президентом Владимиром Путиным по вопросам инвестиций
Правительство Италии обратилось к крупному бизнесу с просьбой отказаться от участия в видеоконференции с российским президентом Владимиром Путиным по вопросам инвестиций. Свою просьбу власти мотивировали эскалацией ситуации вокруг Украины, а именно обвинениями в адрес России о подготовке вооруженного вторжения в соседнюю страну.
Издание La Repubblica сообщает, что бизнесменов призвали отменить видеоконференцию или хотя бы отменить участие в ней руководителей тех компаний, у которых среди акционеров есть правительство Италии.
Газета также сообщает, что от участия в мероприятии отказались главы компаний Eni и Snam.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что на официальном уровне итальянские власти об отмене видеоконференции не российскую сторону не уведомляли, а сообщения СМИ «недорого стоят в наше время».