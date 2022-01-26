26 января 2022, 15:55
Фанаты еще четырех футбольных клубов присоединятся к бойкоту матчей из-за Fan ID
Футбольные болельщики «Локомотива», ЦСКА, «Динамо» и «Крыльев Советов» планируют присоединиться к фанатам «Спартака», «Зенита», «Ростова» и воронежского «Факела», которые объявили бойкот матчам из-за введения Fan ID (паспорт болельщика).
Фото: metaratings.ru
Футбольные болельщики «Локомотива», ЦСКА, «Динамо» и «Крыльев Советов» планируют присоединиться к фанатам «Спартака», «Зенита», «Ростова» и воронежского «Факела», которые объявили бойкот матчам из-за введения Fan ID (паспорт болельщика).
Отметим, что закон о посещении спортивных мероприятий только при наличии Fan ID уже подписан президентом Владимиром Путиным и должен вступить в силу летом текущего года. Футбольные болельщики выступают резко против данного закона и сдаваться не собираются.
Ранее фанаты «Спартака» и других клубов объявили, что более не будут посещать стадионы в знак протеста. Таким образом они решили показать, каким будет российский футбол, «с которым борются блюстители порядка».