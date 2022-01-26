Россиянам, заразившимся коронавирусом, могут предоставить три дня на лечение
Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе Минтруда России Антону Котякову с просьбой предоставить гражданам, заразившимся коронавирусом, дни отдыха
Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе Минтруда России Антону Котякову с просьбой предоставить гражданам, заразившимся коронавирусом, дни отдыха. Данная мера позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения.
В заявлении Владимира Петрова говорится, что для снятия нагрузки с врачей и упрощения жизни людей гражданам необходимо предоставить три дня отдыха для лечения коронавируса на дому без оформления больничного и без выговора на работе.
Общественник отметил, что предлагаемая мера позволит отделить поток «легких» сезонных простудных больных от тяжелых.
Напомним, что из-за стремительного распространения штамма «омикрон» несколько регионов приостановили оказание плановой медицинской помощи. Кроме того, в Петербурге ввели отдельные антиковидные ограничения для детей и подростков.