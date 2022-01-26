Российские силовики объявили в розыск соратника Алексея Навального Олега Степанова
Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск бывшего главу московского штаба Алексея Навального (организация признана экстремистской) Олега Степанова
Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск бывшего главу московского штаба Алексея Навального (организация признана экстремистской) Олега Степанова.
Соответствующая информация появилась в розыскной базе полиции. Там указано, что Степанов разыскивается «по статье УК».
Олег Степанов является одним из фигурантов санитарного дела. Суд назначил ему год ограничения свободы - ему запретили покидать Москву, выхрдить из дома по ночам и участвовать в массовых мероприятиях.
«Вообще забавно. Сначала сами не хотели ставить меня на учет во ФСИН, а потом в розыск объявили. Но вряд ли это на что-то серьезно повлияет», - прокомментировал свой розык активист.
Ранее МВД объявило в розыск брата Алексея Навального Олега. ФСИН потребовала заменить ему условный срок по санитарному делу на реальный.