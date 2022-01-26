Россиянам дали совет, как самостоятельно выявить у себя омикрон
Терапевт и советник гендиректора фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин дал совет россиянам, как самостоятельно определить у себя штамм «омикрон» без сдачи специального теста
Терапевт и советник гендиректора фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин дал совет россиянам, как самостоятельно определить у себя штамм «омикрон» без сдачи специального теста.
Специалист отметил, что сейчас практически любая простуда, кроме риновируса, — это «омикрон».
По словам Ашихмина, многие люди сейчас жалуются, что плохо себя чувствуют, их трясет, «хоть и делали прививку». «Главное, просто знать, что сегодня к любым "соплям" нужно относиться как к омикрону, потому что сейчас он разбушевался», — добавил терапевт.
Кроме того, тестами омикрон плохо выявляется, поэтому заразившийся может его переносить и при наличии отрицательного теста на COVID-19.
По данным на утро 26 января, в России официально зарегистрировано более 74 тысяч новух случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем с начала пандемии. В ральности заболевших может быть больше, потому что многие люди переносят омикрон в легкой форме.