Преподаватель колледжа из Костромы выиграла суд по стимулирующим выплатам в 50 копеек
Жительница Костромы Юлия Присяжная выиграла суд против местного автотранспортного колледжа, руководство которого ее дважды уволило
Жительница Костромы Юлия Присяжная выиграла суд против местного автотранспортного колледжа, руководство которого ее дважды уволило.
Преподаватель рассказала СМИ о «стимулирующих» выплатах в колледже в размере 50 копеек, после чего была уволена.
Женщина обратилась в суд, который признал такие выплаты незаконными. Суд обязал администрацию колледжа выплатить истице 70 тысяч рублей.
Юлия Присяжная проработала в автотранспортном колледже Костромы 22 года. Педагог рассказала, что в первый раз ее уволили из-за жалобы на начальство - она сообщила о хищении средств из государственной казны. Тогда суд восстановил женщину в должности.
Весной 2021 года совет колледжа принял решение о возобновлении выплат премий педагогическому коллективу от 500 до 2,5 тысяч рублей в зависимости от стажа. Присяжной полагалось 67,5 тысячи рублей, однако руководство снизило размер стимулирующих выплат фактически до сумм времен СССР.
По этой схеме за стаж от 5 до 10 лет преподавателям полагалась премия 50 копеек, от 10 до 15 лет — 1 рубль, а тем, кто работает больше 20 лет — 2,5 рубля. Администрация колледжа сослалась на ошибки прежнего руководства, но мизерные выплаты не отменила.
После жалобы журналистам и подачи иска в суд Присяжную снова уволили.