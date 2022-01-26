В России за сутки выявили 74 692 новых случая заражения COVID-19. Это рекордный показатель
В России за минувшие сутки выявили 74 692 новых случая заражения коронавирусом. Это рекордный показатели с начала пандемии. В результате осложнений скончались 657 человек
В России за минувшие сутки выявили 74 692 новых случая заражения коронавирусом. Это рекордный показатели с начала пандемии.
Согласно официальной статистике оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в результате осложнений скончались 657 человек.
В Москве за сутки зарегистрировано 19 856 новых случаев заражения, что также является рекордным показателем. В Санкт-Петербурге выявили 10 581 случай, в Московской области - 6 709, в Якутии - 1 710, в Нижегородской области - 1 511, в Свердловской области - 1 364, в Пермском крае - 1 356. Это регионы сейчас являются лидерами по количеству новых случаев заражений.
Рекордные показатели заболеваемости связывают с распространением штамма «омикрон», который отличается высокой заразностью. При этом многие заболевшие переносят этот штамм в легкой форме.