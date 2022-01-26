Глава Чечни опубликовал документ о финансировании Чечни из бюджета, а через минуту его удалил
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале информацию о «кассовом исполнении бюджетов бюджетной системы РФ на территории Чеченской Республики за 2021 год», но через минуту этот документ был удален
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале информацию о «кассовом исполнении бюджетов бюджетной системы РФ на территории Чеченской Республики за 2021 год», но через минуту этот документ был удален.
В опубликованном документе говорилось, что кассовое исполнение бюджетов бюджетной системы РФ на территории Чечни в 2021 году составило 375,7 млрд рублей. Из этой суммы 102,7 млрд рублей Чечня получила из федерального бюджета, 105,6 млрд рублей — из Пенсионного фонда России, 7,2 млрд рублей — из Фонда социального страхования России, 140,2 млрд рублей — из консолидированного бюджета Чечни, а еще 19,9 млрд рублей — из бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики, сообщает Znak.com.
В приложении №1 к документу уточняется, что безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в бюджет Чеченской республики в прошлом году составили 110,8 млрд рублей, дотации бюджетам бюджетной системы РФ — 51 млрд рублей, межбюджетные субсидии — более 40 млрд рублей, субвенции - 15 млрд, иные межбюджетные трансферты — чуть больше 4 млрд рублей.
Ранее Рамзан Кадыров заявил, что ежегодно федеральное правительство выделяет на содержание Чечни 300 млрд рублей, а без России республика не проживет и трех месяцев.