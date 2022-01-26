Брата Алексея Навального объявили в розыск. ФСИН просит заменить ему условный срок на реальный
Правоохранительные органы объявили в федеральный розыск младшего брата Алексея Навального Олега. Ранее появилась информация, что брату оппозиционера хотят заменить условный срок по «санитарному» делу на реальный
Правоохранительные органы объявили в федеральный розыск младшего брата Алексея Навального Олега. Ранее появилась информация, что брату оппозиционера хотят заменить условный срок по «санитарному» делу на реальный.
В базе данных МВД России указано лишь, что Олег Навальный разыскивается по неназванной статье Уголовного кодекса России.
Накануне уголовно-исправительная инспекция обратилась в Люблинский суд Москвы с ходатайством о замене Олегу Навальному условного срока на реальный по делу, которое было возбуждено в отношении соратников Алексея Навального из-за нарушения антиковидных требований на акции в поддержку политика. Суд рассмотрит ходатайство 18 февраля.
Представитель ФСИН пояснил РИА Новости, что Олег Навальный не встал на учет в инспекции, что является нарушением условий вынесенного ему приговора (ему назначили год условно). Адвокат Навального в свою очередь сообщил, что основанием для розыска его подзащитного послужило его отсутствие по месту проживания при проверке инспекции.