Минздрав подготовил памятку для россиян, которые болеют коронавирусом в легкой форме
Так, привитым или переболевшим в течение полугода россиянам, которые переносят COVID-19 бессимптомно, лечение не требуется. Этой категории заболевших рекомендуют лишь один раз в день измерять температуру
Минздрав России разработал памятку для россиян, которые переносят коронавирус в бессимптомной и легкой форме.
Так, привитым или переболевшим в течение полугода россиянам, которые переносят COVID-19 бессимптомно, лечение не требуется. Этой категории заболевших рекомендуют лишь один раз в день измерять температуру.
При этом даже при бессимптомном течении коронавируса граждане могут получить листок нетрудоспособности, поскольку им необходимо соблюдать самоизоляцию.
Если у переболевшего или вакцинированного без факторов риска температура поднимается выше 38 градусов, появляется одышка и боль в грудной клетке, то тогда уже нужно вызвать «скорую помощь».
Непривитым и неболевшим при наличии симптомов или при положительном результате ПЦР-теста нужно звонить в поликлинику для получения дистанционной консультации.
Дети с COVID-19 должны оставаться дома, а назначить им лечение врач может дистанционно.