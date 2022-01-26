26 января 2022, 10:55
Спонсора Форума Бориса Немцова признали нежелательной организацией
Генпрокуратура России признала «нежелательной» польскую организацию WOT Foundation, которая спонсировала Форум Бориса Немцова
Фото: nemtsov-most.org
Генпрокуратура России признала «нежелательной» польскую организацию WOT Foundation, которая спонсировала Форум Бориса Немцова.
В ведомстве считают, что деятельность этой организации несет «угрозу конституционному строю Российской Федерации».
WOT Foundation является одним из спонсоров Форума Бориса Немцова. Этот форум проводится в Европе, а его организатором является «Фонд Бориса Немцова за свободу» дочери убитого политика Жанны Немцовой.
WOT Foundation стал 50-й иностранной неправительственной организацией, деятельность которая признана нежелательной на территории РФ.