Власти Москвы заявили о беспрецедентном росте заболеваемости COVID-19 среди детей
Департамент здравоохранения Москвы сообщил о приостановке плановой госпитализации в детские больницы на три недели в связи с резким ростом заболеваемости детей и подростков коронавирусом
Департамент здравоохранения Москвы сообщил о приостановке плановой госпитализации в детские больницы на три недели в связи с резким ростом заболеваемости детей и подростков коронавирусом.
Чиновники говорят о «беспрецедентном росте» заболеваемости среди детей. Так, за последние две недели число заболевших детей выросло в 14 раз (с 2 тысяч до 28 тысяч), а госпитализации — в 10 раз. В среднем в больницы госпитализируют по 120 детей в сутки.
В Депздраве заверили, что ограничения по плановой госпитализации не затронут пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения. Также будет оказываться экстренная медицинская помощь.
Ранее о росте заболеваемости среди детей заявили в Санкт-Петербурге. В северной столице с 28 января вводятся ограничения для детей и подростов - им запрещается посещать общественные места, развлекательные и спортивные мероприятия.