«Ростелеком» заявил о недостоверности слитых данных привитых россиян
В департаменте внешних связей компании заявили результаты проверки показали, что слитые данные были сгенерированы вне системы и не имеют отношения к действующей базе пользователей приложения
Государственная компания «Ростелеком» заявила о недействительности базы данных привитых россиян, которая была выставлена на продажу в даркнете.
В департаменте внешних связей компании заявили результаты проверки показали, что слитые данные были сгенерированы вне системы и не имеют отношения к действующей базе пользователей приложения. Выборочная проверка QR-кодов показала их неработоспособность.
Ранее телеграм-канал «Утечка информации» сообщил, что в даркнете за 100 тысяч долларов продают базу данных 48 млн привитых от коронавируса россиян. В базу входят их QR-коды, ФИО, даты рождения, название вакцины и т.д. Эти данные были получены из-за уязвимости портала «Госуслуги».
Телеграм-канал утверждает, что проведенная ими выборочная проверка, напротив, показала достоверность этих данных.
В свою очередь в Минцифры заверили, что угрозы безопасности личных данных российских граждан нет.