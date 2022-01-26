26 января 2022, 03:45
Президент США подтвердил планы ввести персональные санкции против Владимира Путина
Президент США Джо Байден подтвердил намерение ввести персональные санкции против президента России Владимира Путина. Это произойдет в случае вторжения России в Украину
Фото: newsweek.com
Президент США Джо Байден подтвердил намерение ввести персональные санкции против президента России Владимира Путина. Это произойдет в случае вторжения России в Украину, сообщает AFP.
При этом Джо Байден заявил, что власти США не будут отправлять свою армию на Украину во время вооруженного конфликта.
Ранее конгрессмен Джим Бэнкс подготовил перечень персональных санкций в отношении президента Владимира Путина, его родственников и ближайших соратников. В этом списке среди прочих оказались Алина Кабаева, Алишер Установ, Роман Абрамович, Сергей Собянин, Андрей Воробьев и другие.