26 января 2022, 02:39
В даркнете выставили на продажу базу данных привитых россиян с QR-кодами
В слитой базе содержится QR-код, закодированный в Base64 и ведущий на сайт «Госуслуг», первые буквы ФИО привитого на русском и английском языках, дата рождения, первые две и последние три цифры номера внутреннего паспорта
Фото: topnews.ru
В даркнете появилась в продаже база сертификатов о вакцинации миллионов российских граждан с портала «Госуслуги».
Телеграм-канал Readovka уточняет, что на теневых форумах продают данные QR-сертификатов из приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус».
В слитой базе содержится QR-код, закодированный в Base64 и ведущий на сайт «Госуслуг», первые буквы ФИО привитого на русском и английском языках, дата рождения, первые две и последние три цифры номера внутреннего паспорта и заграничного паспорта (если он указан), а также название вакцины и срок действия сертификата.
Базу данных с QR-кодами продают за 100 тысяч долларов. Ее общий объем 150 Гб.