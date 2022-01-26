26 января 2022, 02:04
Сотрудников калужского Минприроды уволили после алкогольной вечеринки
В соцсетях появилась видеозапись, на которой чиновники министерства пьют алкоголь, а мужчина, похожий на замминистра Ивана Глумова, показывает похожий на пистолет предмет
Фото: pre.admoblkaluga.ru
В Калужской области сотрудников Минприроды и экологии уволили с работы из-за алкогольной вечеринки в помещении ведомства.
Издание «Калужские новости» сообщает, что в соцсетях появилась видеозапись, на которой чиновники министерства пьют алкоголь, а мужчина, похожий на замминистра Ивана Глумова, показывает похожий на пистолет предмет. Также на видео слышно, как чиновники матерятся.
В настоящее время по факту публикации видео проводится служебная и прокурорская проверка.