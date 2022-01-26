26 января 2022, 01:40
Разработчик «Спутника М» призвал родителей вакцинировать своих детей от коронавируса
По словам академика, в России необходимо в ближайшие полгода вакцинировать 10 млн подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Эта мера позволит защитить их от тяжелого протекания коронавируса
Фото: oreanda.ru
Директор Центра имени Гамалеи (разработчик вакцины «Спутник V») Александр Гинцбург призвал россиян прививать от коронавируса своих детей.
По словам академика, в России необходимо в ближайшие полгода вакцинировать 10 млн подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Эта мера позволит защитить их от тяжелого протекания коронавируса.
Отметим, что ранее Минзлрав одобрил к использованию вакцину против COVID-19 «Спутник М», которая была создана в Центре имени Гамалеи. При этом власти уверяют, что вакцинация подростков будет исключительно добровольной.