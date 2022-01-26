26 января 2022, 01:04
Работавший с Алексеем Навальным фотограф Евгений Фельдман уехал из России
В своем Facebook он написал, что когда-нибудь «репрессии против тех, кто работал с Алексеем Навальным, дойдут и до меня», а его журналистские работы не помогут доказать, что он журналист, а не экстремист
Фото: РБК
Известный фотограф и журналист Евгений Фельдман сообщил о своем отъезде из России в связи с риском уголовного преследования.
В своем Facebook он написал, что когда-нибудь «репрессии против тех, кто работал с Алексеем Навальным, дойдут и до меня», а его журналистские работы не помогут доказать, что он журналист, а не экстремист.
Евгений Фельдман сотрудничает с «Медузой» (издание признано иностранным агентом) и работал на многих протестных акциях в России. В 2018 году он снимал проект «Это Навальный», когда оппозиционер проводил президентскую предвыборную кампанию.