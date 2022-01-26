Власти Петербурга ввели отдельные антиковидные ограничения для несовершеннолетних
Вице-губернатор северной столицы Борис Пиотровский сообщил, что с 28 января по 13 февраля детям и подросткам в возрасте до 18 лет запрещается посещать музеи, театры, цирки, концерты, бассейны
Фото: novostivl.ru
В Санкт-Петербурге с 28 января вводятся новые антиковидные ограничения для несовершеннолетних граждан.
Вице-губернатор северной столицы Борис Пиотровский сообщил, что с 28 января по 13 февраля детям и подросткам в возрасте до 18 лет запрещается посещать музеи, театры, цирки, концерты, бассейны, фитнес-центры, крытые ледовые катки, океанариумы, места развлечения и досуга, аттракционы.
Кроме того, несовершеннолетние не смогут посещать спортивные объекты, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные и торжественные мероприятия.
На указанный срок приостанавливается работа секций, кружков и студий вне помещений школ. Проводить занятия можно только дистанционно.