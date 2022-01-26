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Общество
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Санкт-Петербург
26 января 2022, 00:34

Власти Петербурга ввели отдельные антиковидные ограничения для несовершеннолетних

Вице-губернатор северной столицы Борис Пиотровский сообщил, что с 28 января по 13 февраля детям и подросткам в возрасте до 18 лет запрещается посещать музеи, театры, цирки, концерты, бассейны

Власти Петербурга ввели отдельные антиковидные ограничения для несовершеннолетних
Фото: novostivl.ru

В Санкт-Петербурге с 28 января вводятся новые антиковидные ограничения для несовершеннолетних граждан.

Вице-губернатор северной столицы Борис Пиотровский сообщил, что с 28 января по 13 февраля детям и подросткам в возрасте до 18 лет запрещается посещать музеи, театры, цирки, концерты, бассейны, фитнес-центры, крытые ледовые катки, океанариумы, места развлечения и досуга, аттракционы.

Кроме того, несовершеннолетние не смогут посещать спортивные объекты, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные и торжественные мероприятия.

На указанный срок приостанавливается работа секций, кружков и студий вне помещений школ. Проводить занятия можно только дистанционно.

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