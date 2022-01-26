В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах «омикрона» у привитых и непривитых
В Роспотребнадзоре рассказали о том, как протекает новый штамм коронавируса «омикрон» у привитых, переболевших и тех, у кого антител к вирусу нет
В Роспотребнадзоре рассказали о том, как протекает новый штамм коронавируса «омикрон» у привитых, переболевших и тех, у кого антител к вирусу нет.
По словам замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, у вакцинированных и переболевших болезнь протекает на фоне нормальной или слегка повышенной температуры. У заболевших наблюдаются прозрачные выделения из носа, першение в горле и сухой кашель.
По клиническому течению заболевания коронавирус у данной категории лиц часто напоминает грипп или ОРВИ.
Неболевшие коронавирусом и непривитые переносят «омикрон», как правило, с повышением температуры тела до 38 градусов и выше. Такие пациенты часто жалуются на головную боль, мышечную боль и общую слабость.
Поражение легких при «омикроне» развивается после девятого-десятого дня болезни.