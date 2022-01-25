«Комитет против пыток» попросил у своих сторонников помощи в деле Заремы Мусаевой
«Комитет против пыток» обратился к своим сторонникам за поддержкой и попросил их писать обращения в полицию и прокуратуру по поводу похищения чеченскими силовиками Заремы Мусаевой
«Комитет против пыток» обратился к своим сторонникам за поддержкой и попросил их писать обращения в полицию и прокуратуру по поводу похищения чеченскими силовиками Заремы Мусаевой - матери экс-сотрудника комитета Абубакара Янгулбаева и жены экс-судьи Сайди Янгулбаева.
Правозащитники призывают своих сторонников и просто сочувствующих писать обращения в силовые ведомства через пресс-службу, горячую линию или социальные сети. В обращениях нужно интересоваться, почему сотрудники чеченской полиции похищают граждан, в том числе и на территории других регионов, на каком основании следователи не допускают к женщине адвоката. Также нужно указывать, что Зарема Мусаева страдает диабетом и ей необходим инсулин.
«Власти должны знать, что нам не все равно», — говорится в заявлении правозащитников.