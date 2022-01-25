Депутаты от КПРФ потребовали проверить участие главы московской полиции в охоте
Группа депутатов Госдумы от КПРФ подготовила протокольное поручение с требованием подробно разобраться в инциденте с гибелью человека на охоте, в которой мог участвовать начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов
Группа депутатов Госдумы от КПРФ подготовила протокольное поручение с требованием подробно разобраться в инциденте с гибелью человека на охоте, в которой мог участвовать начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов.
Коммунисты просят дать поручение думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции запросить в Генпрокуратуре, Следственном комитете и МВД информацию о возможном участии начальника московской полиции в охоте на территории Тверской области.
Депутатов от КПРФ интересует, была ли это законная охота; кто принимал в ней участие; были ли во время охоты нанесены телесные повреждения человеку; возбуждалось ли по данному факту уголовное дело.
В середине января телеграм-каналы сообщили об участии Олега Баранова в охоте, на которой погиб человек. Еще одним охотником был начальник УВД на Московском метрополитене генерал-майор Шамиль Сибанов. Высокопоставленные полицейские охотились на лосей и кабанов, хотя сезон охоты на них был уже закрыт.
По данным телеграм-каналов на этой охоте погиб гендиректор ООО «Луковниково» Вячеслав Сальников, однако его сын заявил, что бизнесмен находится в больнице.