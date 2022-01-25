Власти Москвы попросили у правительства разрешения утилизировать медотходы на обычных свалках
В разгар пятой волны коронавируса и распространения штамма «омикрон» мэр Москвы Сергей Собянин попросил у главы правительства Михаила Мишустина разрешить утилизировать медицинские отходы на обычных свалках
В разгар пятой волны коронавируса и распространения штамма «омикрон» мэр Москвы Сергей Собянин попросил у главы правительства Михаила Мишустина разрешить утилизировать медицинские отходы на обычных свалках.
В конце прошлого года столичный мэр направил письмо премьеру с просьбой дать добро на утилизацию медицинских отходов класса «А» на обычных мусорных полигонах. К ним относятся использованные средства личной гигиены и предметы ухода однократного применения больных неинфекционными заболеваниями, на обычных свалках.
Источник издания Readovka, близкий к мэрии, заявил, что под видом медотходов класса «А» столичные чиновники могут выбрасывать на свалки, предназначенные для бытового мусора, отходы ковидных госпиталей.
Отметим, что Москва утилизирует свои отходы на полигонах в Московской области, Ярославской области и других соседних регионов.