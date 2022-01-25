Авиакомпания «Победа» обвинила аэропорт Стамбула в издевательстве над россиянами
Авиакомпания-лоукостер «Победа» обвинила руководство аэропорта Стамбула в издевательствах над российскими пассажирами, которых после посадки почти семь часов не выпускали из самолета
Авиакомпания-лоукостер «Победа» обвинила руководство аэропорта Стамбула в издевательствах над российскими пассажирами, которых после посадки почти семь часов не выпускали из самолета.
Перевозчик обратился к руководству воздушной гавани с требованием «прекратить издевательство над россиянами и немедленно обеспечить трапы для клиентов рейса DP6104».
Данную ситуацию в «Победе» назвали «позором» и напомнили, что стамбульский аэропорт имеет статус крупнейшей воздушной гавани в Европе.
Через два часа после появления этой публикации в соцсети администрация аэропорта сообщила, что процедуры по высадке всех пассажиров из самолетов завершены.
Напомним, что стамбульские аэропорты не отправляют рейсы уже вторые сутки из-за сильного снегопада. В турецком городе застряли десятки тысяч пассажиров.