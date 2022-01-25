ПАСЕ 26 января рассмотрит доклад об отравлении Алексея Навального
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ходе зимней сессии рассмотрит в числе основных тем отравление оппозиционера Алексея Навального. Дебаты и утверждение резолюции на основании собранных доказательств назначены на 26 января
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ходе зимней сессии рассмотрит в числе основных тем отравление оппозиционера Алексея Навального.
Дебаты и утверждение резолюции на основании собранных доказательств назначены на 26 января.
Соратник политика Леонид Волков сообщил телеграм-каналу «Можем объяснить», что после утверждения доклад по делу об отравлении Алексея Навального станет официальным документом Совета Европы, а ЕСПЧ (судебный орган Совета Европы) еще год назад коммуницировал дело о покушении на оппозиционера.
«Резолюции ПАСЕ, к сожалению, в последнее время — это что-то такое на что российские власти рутинно плюют и не исполняют. Тем не менее, по мере того как копятся доказательства, копятся международные оценки тому, что произошло с Алексеем Навальным. (…) Ясности становится больше», - заявил Волков и добавил, что теперь российским чиновникам становится «все сложнее врать» на эту тему.
«Можем объяснить» отмечает, что самое интересное в докладе об отравлении Навального - это рассказ доктора Филиппа Джейкоби, который прилетел в Омск на санитарно-эвакуационном самолете и сопровождал находившегося в коме политика в Берлин.
Джейкоби подробно описал, насколько агрессивно отреагировали российские врачи на предположительный диагноз об отравлении, и как менялось состояние Навального.
Доктор Джейкоби спросил у омских врачей, вводили ли Навальному атропин в связи с его отравлением, но те ответили отрицательно. При этом медики из берлинской клиники «Шарите» сообщили, что в первых анализах мочи Навального, сделанных при поступлении в немецкую больницу, обнаружили следы атропина.