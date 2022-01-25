Минфин России выступил против запрета на операции с криптовалютами
Министерство финансов России подготовило свою концепцию регулирования рынка криптовалют, в которой ведомство выступает против введения полного запрета на операции с виртуальной валютой
Министерство финансов России подготовило свою концепцию регулирования рынка криптовалют, в которой ведомство выступает против введения полного запрета на операции с виртуальной валютой.
Глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков сообщил ТАСС, что ведомство выступает за защиту интересов пользователей криптовалют, в том числе тех, кто покупает их в качестве активов или использует в технологических решениях.
В Минфине завили, что рынок криптовалют надо регулировать, а не объявлять вне закона, как предлагает Центробанк.
«Надо дать возможность этим технологиям развиваться <...> Мир очень сильно виртуализировался, технологии развиваются очень быстро и мне кажется, мы не можем себе позволить просто так брать и какую-то из высокотехнологичных индустрий запрещать у нас в стране», - заявил представитель ведомства.
Напомним, что ранее ЦБ РФ предложил полностью запретить оборот и майнинг криптовалют в России, а также инвестиции в них для финансовых организаций. По данным агентства Bloomberg, запрет на криптовалюты лоббирует ФСБ России, которая пытается таким образом лишить оппозицию финансовой поддержки.
Многие эксперты расценили инициативу Центробанка как попытку оставить Россию на обочине высокотехнологичной экономики в угоду силовикам.