В Москве задержали адвоката, которая представляла в суде интересы Алексея Улюкаева
В Москве задержали известного адвоката Дареджан Квеидзе, которая представляла интересы экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева по делу о вымогательстве крупной суммы денег у главы «Роснефти» Игоря Сечина
В Москве задержали известного адвоката Дареджан Квеидзе, которая представляла интересы экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева по делу о вымогательстве крупной суммы денег у главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Источник Znak.com сообщает, что Дареджан Квеидзе проходит по делу о мошенничестве. Следствие намерено ходатайствовать об аресте адвоката.
Вместе с адвокатом был задержан ее деловой партнер Андрей Фоломейкин.
По версии следствия, Квеидзе и Фоломейкин собирали деньги со своих клиентов по «безнадежным» делам за то, чтобы клиенты впоследствии не получали реальные сроки лишения свободы. В реальности же заниматься решением вопросов своих клиентов адвокаты не собирались.
В 2020 году российские СМИ писали, что продюсер и бывший совладелец банка «БФГ-Кредит» Юрий Глоцер написал в СКР заявление на Дареджан Квеидзе, в котором указал, что адвокат получила от него 1,5 млн долларов, однако никакой юридической помощи не оказала.
Дареджан Квеидзе обвинения Юрия Глоцера в свой адрес опровергла.