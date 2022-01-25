25 января 2022, 14:59
Олегу Навальному хотят заменить условный срок по «санитаному» делу на реальный
Брату оппозиционера Алексея Навального Олегу могут заменить условное наказание по «санитарному» делу на реальное. С соответствующим представлением в Люблинский суд обратилась уголовно-исполнительная инспекция
Фото: blog.navalny.com
Брату оппозиционера Алексея Навального Олегу могут заменить условное наказание по «санитарному» делу на реальное. С соответствующим представлением в Люблинский суд обратилась уголовно-исполнительная инспекция.
Дата рассмотрения ходатайства об изменении Олегу Навальному условного срока на реальный пока не назначена, сообщает Znak.com.
Адвокат Никас Параскевов сообщил, что пока не может сообщить подробности.
«Санитарное» дело в отношении соратников Алексея Навального было возбуждено по факту нарушения антиковидных требований на митинге в поддержку оппозиционного политика.