В аэропорту Стамбула застрявшие из-за снегопада пассажиры устроили бунт
В аэропорту Стамбула (İstanbul Havalimanı), который приостановил отправку рейсов из-за снегопада, пассажиры устроили бунт. Они жалуются, что не могут улететь уже вторые сутки
В аэропорту Стамбула (İstanbul Havalimanı), который приостановил отправку рейсов из-за снегопада, пассажиры устроили бунт. Они жалуются, что не могут улететь уже вторые сутки.
Мощный снегопад охватил Турцию впервые за последние 29 лет. Из-за неблагоприятных условий аэропортам Стамбула пришлось отменить рейсы. Транспортный коллапс продолжается уже вторые сутки.
Нервы пассажиров не выдержали, и они устроили настоящий бунт в аэропорту. Путешественники провели шествие по терминалу и выкрикивали лозунги с требованием отправить их согласно купленным билетам.
В стамбульских аэропортах застряли несколько десятков тысяч пассажиров. Только россиян там около 10-12 тысяч.
Официально рейсы приостановлены до утра 26 января, однако синоптики говорят, что снегопад будет идти еще несколько дней.