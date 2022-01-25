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25 января 2022, 13:57

В аэропорту Стамбула застрявшие из-за снегопада пассажиры устроили бунт

В аэропорту Стамбула (İstanbul Havalimanı), который приостановил отправку рейсов из-за снегопада, пассажиры устроили бунт. Они жалуются, что не могут улететь уже вторые сутки

В аэропорту Стамбула застрявшие из-за снегопада пассажиры устроили бунт
Фото: molodoi.ee

В аэропорту Стамбула (İstanbul Havalimanı), который приостановил отправку рейсов из-за снегопада, пассажиры устроили бунт. Они жалуются, что не могут улететь уже вторые сутки.

Мощный снегопад охватил Турцию впервые за последние 29 лет. Из-за неблагоприятных условий аэропортам Стамбула пришлось отменить рейсы. Транспортный коллапс продолжается уже вторые сутки.

Нервы пассажиров не выдержали, и они устроили настоящий бунт в аэропорту. Путешественники провели шествие по терминалу и выкрикивали лозунги с требованием отправить их согласно купленным билетам.

В стамбульских аэропортах застряли несколько десятков тысяч пассажиров. Только россиян там около 10-12 тысяч.

Официально рейсы приостановлены до утра 26 января, однако синоптики говорят, что снегопад будет идти еще несколько дней.

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