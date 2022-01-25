Глава Тюменской области посоветовал гражданам самостоятельно лечиться от коронавируса «Арбидолом»
Губернатор Тюменской области Александр Моор рекомендовал местным жителям подготовиться к самостоятельному лечению нового штамма коронавируса «омикрон». Чиновник отметил, что «не все зависит от врачей»
Губернатор Тюменской области Александр Моор рекомендовал местным жителям подготовиться к самостоятельному лечению нового штамма коронавируса «омикрон». Чиновник отметил, что «не все зависит от врачей».
Александр Моор рассказал, что лечиться от коронавируса следует «Арбидолом», хотя он считается препаратом с недоказанной эффективностью, а также парацетамолом и другими жаропонижающими, препаратами от боли в горле, сосудосуживающими каплями для носа и витамином С.
«Не все зависит от врачей. Каждый может внести свой вклад в борьбу с пандемией. Поставьте прививку от COVID-19, вовремя ревакцинируйтесь», — добавил глава Тюменской области, слова которого приводит Znak.com.
Призыв к самостоятельному лечению губернатор объяснил тем, что «омикрон» хотя и очень заразен, но большинство людей его переносят легко.