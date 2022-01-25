25 января 2022, 12:58
Любовь Соболь, Георгия Албурова и Вячеслава Гимади внесли в реестр террористов и экстремистов
Российские власти внести в федеральный реестр террористов и экстремистов оппозиционного политика Алексея Навального и его соратников - Любовь Соболь, Вячеслава Гимади и Георгия Албурова
Фото: Дождь
Российские власти внести в федеральный реестр террористов и экстремистов оппозиционного политика Алексея Навального и его соратников - Любовь Соболь, Вячеслава Гимади и Георгия Албурова.
Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.
Ранее в реестр террористов и экстремистов были внесены соратники политика Леонид Волков и Иван Жданов.
Отметим, что практически все близкие соратники Алексея Навального в настоящее время находятся за границей. Сам оппозиционер отбывает срок по делу «Ив Роше». Кроме того, сейчас против него расследуется еще пять уголовных дел.