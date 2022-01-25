Россия опустилась еще ниже в рейтинге восприятия коррупции
Россия опустилась сразу на несколько позиций в обновленном рейтинге восприятия коррупции. По итогам прошлого года наша страна занимает 136-е место из 180. В 2020 году Россия занимала 129-е место в этом рейтинге
Россия опустилась сразу на несколько позиций в обновленном рейтинге восприятия коррупции. По итогам прошлого года наша страна занимает 136-е место из 180. В 2020 году Россия занимала 129-е место в этом рейтинге.
Индекс восприятия коррупции в России оказался таким же, что и в Мали, Либерии и Анголе.
В Transparency International (организация признана иностранным агентом) сообщили, что уровень восприятия коррупции составляется на основе экспертных оценок независимых организаций по всему миру. Чем более страна закоррумпирована, тем меньше баллов она может заработать.
Индекс восприятия коррупции в России составляет 29 баллов. Этот показатель означает очень высокий уровень восприятия коррупции.
Самый низкий уровень восприятия коррупции в Дании, Новой Зеландии и Финляндии (по 88 баллов). Последние места в рейтинге занимают Южный Судан (11 баллов), Сирия и Сомали (по 13).