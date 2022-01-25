Сотрудники «Комитета против пыток» сообщили о слежке за собой
Сотрудники «Комитета против пыток», которые в Грозном работают над освобождением похищенной чеченскими силовиками Заремы Мусаевой (супруга экс-судьи Сайди Янгулбаева), пожаловались на слежку
Сотрудники «Комитета против пыток», которые в Грозном работают над освобождением похищенной чеченскими силовиками Заремы Мусаевой (супруга экс-судьи Сайди Янгулбаева), пожаловались на слежку.
Телеграм-канал «Комитета против пыток» сообщает, что в минувшие выходные за правозащитниками велась слежка из черного автомобиля Renault Logan, а в понедельник — из черной Toyota Camry.
В свою очередь адвокат Александр Немов сообщил, что ему не удалось встретиться с Заремой Мусаевой. Дежурный заявил юристу, что с арестованной можно увидеться только с разрешения замначальника УМВД по Грозному.
Напомним, что Зарему Мусаеву чеченские силовики похитили из ее же квартиры в Нижнем Новгороде. Сайди Янгулбаева они задержать не смогли из-за его статуса федерального судьи в отставке. Позже женщину арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве.
В семье Янгулбаева связывают произошедшее с тем, что семья критикует политику главы Чечни Рамзана Кадырова. Последний назвал Янгулбаевых террористами и заявил, что место им или в тюрьме или под землей.