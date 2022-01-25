Забайкальский депутат призвал отстреливать бродячих собак, а зоозащитников «ставить к стенке»
Депутат Законодательного Собрания и глава комиссии по этике Александр Михайлов призвал отстреливать бездомных собак, а зоозащитников приговаривать к смертной казни
Депутат Законодательного Собрания и глава комиссии по этике Александр Михайлов призвал отстреливать бездомных собак, а зоозащитников приговаривать к смертной казни.
Парламентарий заявил, что вырос в деревне, где в убийство собак было обычным делом, а их шкуры пускали на унты. Мнение, что собак нельзя отстреливать, Александр Михайлов назвал «абсолютной чушью, которую нам кто-то навязал».
«Ходит собака без хозяина какое-то время — ее ликвидируют, и неважно, агрессивная она или нет. Не должны собаки быть бродячими», — заявил народный избранник, слова которого приводит издание «Чита.ру».
При этом зоозащитников г-н Михайлов назвал «пятой колонной», которая подрывает безопасность страны. Защитников животных депутат счел «зарубежным проектом, нацеленным на уничтожение россиян с помощью собак». В этой связи он предложил ввести для зоозащитников наказание в виде смертной казни, а точнее «ставить их к стенке».
Таким образом забайкальский депутат отреагировал на инцидент, когда стая бездомных собак загрызла 7-летнюю девочку.