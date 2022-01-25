Меню
Общество
«Росатом» превращает Россию в свалку ядерных отходов
25 января 2022, 10:59

Минздрав перестал поставлять в регионы непопулярную у населения вакцину «ЭпиВакКорона»

Российские регионы с начала 2022 года не получили ни одной партии вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н». Об этом свидетельствуют данные реестра разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств

Минздрав перестал поставлять в регионы непопулярную у населения вакцину «ЭпиВакКорона»
Фото: agenda-u.org

Российские регионы с начала 2022 года не получили ни одной партии вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н». Об этом свидетельствуют данные реестра разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора.

Последние партии вакцин, созданных научным центром «Вектор», Минздрав поставил в регионы в конце ноября и начале декабря. При этом сейчас в ведомстве и сами не знают, когда ожидается следующая поставка.

Источник «Ведомостей» в одном из научных институтов сообщил, что речь может идти даже о приостановке производства «ЭпиВакКороны» и «ЭпиВакКороны-H». По его словам, производители выпустили слишком много этой вакцины, однако среди населения она не популярна.

Напомним, что российские специалисты ранее обращались к Минздраву и президенту Владимиру Путину с требованием провести проверку вакцины центра «Вектор» и обнародовать ее результаты. В частности, вирусологи отмечали, что антитела к коронавирусу после вакцинации «ЭпиВакКороной» можно выявить только с помощью тест-системы, разработанной «Вектором». Некоторые ученые заявляли, что «ЭпиВакКорона» вообще не работает против COVID-19.

Материалы по теме
Минздрав счел нецелесообразным публиковать данные об умерших после прививки россиянах
Реальный уровень вакцинации от коронавируса в России за вычетом поддельных сертификатов оценили в 30-40%
Власти Венгрии изъявили желание производить на своем заводе «Спутник V»
Сейчас на главной
Навального и его соратников внесли в реестр экстремистов
Алексей Навальный
Навального и его соратников внесли в реестр экстремистов
Российские власти внести в федеральный реестр террористов и экстремистов оппозиционного политика Алексея Навального и его соратников - Любовь Соболь, Вячеслава Гимади и Георгия Албурова
Россия опустилась еще ниже в рейтинге восприятия коррупции
коррупция
Россия опустилась еще ниже в рейтинге восприятия коррупции
Россия опустилась сразу на несколько позиций в обновленном рейтинге восприятия коррупции. По итогам прошлого года наша страна занимает 136-е место из 180. В 2020 году Россия занимала 129-е место в этом рейтинге
Общество
Забайкальский депутат призвал отстреливать бродячих собак, а зоозащитников «ставить к стенке»
Депутат Законодательного Собрания и глава комиссии по этике Александр Михайлов призвал отстреливать бездомных собак, а зоозащитников приговаривать к смертной казни
Работодателям рекомендовали тестировать сотрудников на коронавирус два раза в неделю
коронавирус
Работодателям рекомендовали тестировать сотрудников на коронавирус два раза в неделю
Роспотребнадзор подготовил проект новых рекомендаций для работодателей по тестированию сотрудников на коронавирус в связи с распространением нового штамма «омикрон»
Власти Петербурга анонсировали ужесточение антиковидных требований
коронавирус
Власти Петербурга анонсировали ужесточение антиковидных требований
Глава северной столицы Александр Беглов сообщил, что эпидемиологические меры будут ужесточены, чтобы помочь поликлиникам справиться с небывалыми нагрузками
Российские регионы приостанавливают плановую медпомощь из-за «омикрона»
штамм омикрон
Российские регионы приостанавливают плановую медпомощь из-за «омикрона»
Власти Калининградской области временно приостановили оказание плановой медицинской помощи населению в связи с ростом заболеваемости коронавирусом из-за штамма «омикрон»
Кадыров заявил о верности Путину и признался, что Москва тратит на Чечню по 300 млрд рублей в год
Рамзан Кадыров
Кадыров заявил о верности Путину и признался, что Москва тратит на Чечню по 300 млрд рублей в год
В беседе со спикером парламента Чечни Рамзан Кадыров опроверг заявления «некоторых политиков», которые ошибочно думают, что республика не подчиняется федеральной власти и законам
Уральский священник назвал крещенские купания «бесовской вакханалией»
религиозные праздники
Уральский священник назвал крещенские купания «бесовской вакханалией»
Настоятель двух монастырей игумен Вениамин раскритиковал традицию купания в проруби во время празднования Крещения Господня. Купания он назвал «очень опасным суеверием» и «бесовской вакханалией»
Украинским спортсменам запретили стоять рядом с россиянами на Играх в Пекине
Спортсменам олимпийской сборной Украины запретили во время Игр-2022 в Пекине фотографироваться вместе с российскими атлетами и вообще стоять с ними рядом
Центробанк РФ приостановил покупку валюты для спасения рубля
курс рубля
Центробанк РФ приостановил покупку валюты для спасения рубля
Центробанк с 24 января приостановил на неопределенный срок покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Такое решение регулятор принял на фоне падения курс рубля по отношению к доллару и евро
Команда Навального нашла у Екатерины Мизулиной одежду и украшения на 27 млн рублей
доходы чиновников
Команда Навального нашла у Екатерины Мизулиной одежду и украшения на 27 млн рублей
Команда Алексея Навального обнаружила у дочери сенатора Елены Мизулиной и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной ювелирные изделия и люксовую одежду на миллионы рублей
В России локдаун введут, если свободных коек останется меньше 15%
коронавирус
В России локдаун введут, если свободных коек останется меньше 15%
Российские власти введут локдаун из-за штамма коронавируса «омикрон», если резервы коечного фонда достигнут критического уровня, то есть свободных мест в больницах останется меньше 15%
Еврокомиссия призвала перестать «обогащать» Владимира Путина
Газпром
Еврокомиссия призвала перестать «обогащать» Владимира Путина
Заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс призвал страны Евросоюза активнее финансировать возобновляемые источники энергии, чтобы у них была возможность отказаться от российского газа
Фанаты «Спартака» объявили бойкот всех матчей команды из-за Fan ID
фк спартак
Фанаты «Спартака» объявили бойкот всех матчей команды из-за Fan ID
Объединение болельщиков московского «Спартака» объявило о бойкоте всех матчей команды. Акция протеста продлится до тех пор, пока власти не отменят закон о Fan ID («паспорт болельщика»)
Российские власти хотят обложить налогом вклады физлиц от 700 тысяч рублей
вклады
Российские власти хотят обложить налогом вклады физлиц от 700 тысяч рублей
В скором времени такой налог придется платить и россиянам, размер вкладов которых не превышает 700 тысяч рублей и если заработанный процент составил более 42,5 тысяч рублей
Глава Чечни объявил террористами члена СПЧ и журналистку
Чечня
Глава Чечни объявил террористами члена СПЧ и журналистку
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил террористами члена Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину
В мире
Великобритания пригрозила России санкциями за попытку установить в Украине «марионеточный режим»
Власти Великобритании анонсировали введение «серьезных» санкций против экономики России в случае если Москва попытается привести к власти на Украине пророссийских политиков
Вирусологи назвали частые симптомы заражения штаммом «омикрон»
коронавирус
Вирусологи назвали частые симптомы заражения штаммом «омикрон»
Американский вирусолог Кэтрин Полинг из Atrium Health Wake Forest Baptist, что в штате Северная Каролина, перечислила симптомы, по которым можно отличить штамм «омикрон»