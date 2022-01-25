Минздрав перестал поставлять в регионы непопулярную у населения вакцину «ЭпиВакКорона»
Российские регионы с начала 2022 года не получили ни одной партии вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н». Об этом свидетельствуют данные реестра разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств
Российские регионы с начала 2022 года не получили ни одной партии вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н». Об этом свидетельствуют данные реестра разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора.
Последние партии вакцин, созданных научным центром «Вектор», Минздрав поставил в регионы в конце ноября и начале декабря. При этом сейчас в ведомстве и сами не знают, когда ожидается следующая поставка.
Источник «Ведомостей» в одном из научных институтов сообщил, что речь может идти даже о приостановке производства «ЭпиВакКороны» и «ЭпиВакКороны-H». По его словам, производители выпустили слишком много этой вакцины, однако среди населения она не популярна.
Напомним, что российские специалисты ранее обращались к Минздраву и президенту Владимиру Путину с требованием провести проверку вакцины центра «Вектор» и обнародовать ее результаты. В частности, вирусологи отмечали, что антитела к коронавирусу после вакцинации «ЭпиВакКороной» можно выявить только с помощью тест-системы, разработанной «Вектором». Некоторые ученые заявляли, что «ЭпиВакКорона» вообще не работает против COVID-19.