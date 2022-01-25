Подмосковных гаишников осудили за бизнес по продаже водительских прав
В подмосковном Пушкино суд вынес приговор сотрудникам ГИБДД, которые организовали бизнес по продаже водительских удостоверений. Стоимость прав в среднем составляла 40 тысяч рублей
В подмосковном Пушкино суд вынес приговор сотрудникам ГИБДД, которые организовали бизнес по продаже водительских удостоверений. Стоимость прав в среднем составляла 40 тысяч рублей.
По делу проходят как инспектора ГИБДД, так и гражданские сотрудники ведомства, сообщает ТАСС.
Четверо обвиняемых получили тюремные сроки от двух до пяти лет, один фигурант отделался условным сроком. Обвинения им были предъявлены по статьям «Получение взятки группой лиц» и «Злоупотребление должностными полномочиями».
Предполагаемый лидер преступной группы майор Михаил Архипов покончил с собой во время обысков.
По версии следствия, сотрудники пушкинской Госавтоинспекции сами сдавали за «клиентов» экзамены. Так, теоретический экзамен они сдавали с помощью дублирующей мышки, а на экзамене по вождению нажимали дублирующие педали и рулили одной рукой за клиента.
Бизнес по продаже прав накрыли сотрудники ФСБ, которые наткнулись на объявления в интернете о «правах под ключ».