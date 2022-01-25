25 января 2022, 06:43
Химкинский горсуд приостановил работу. Все сотрудники заболели COVID-19
Городской суд подмосковных Химок полностью приостановил свою работу на неопределенный срок из-за того, что многие сотрудники заболели коронавирусом. Фактически сейчас рассматривать дела некому
Фото: yandex.ru
Городской суд подмосковных Химок полностью приостановил свою работу на неопределенный срок из-за того, что многие сотрудники заболели коронавирусом. Фактически сейчас рассматривать дела некому.
На официальном сайте суда сообщается, что в связи с большим количеством заболевших коронавирусом сотрудников с 24 января Химкинский горсуд приостанавливает свою работу. Когда инстанция возобновит работу, не сообщается.
До этого времени судьи работали в условиях карантина - допускали до судебных заседаний ограниченное количество людей или рассматривали только срочные дела.