Работодателям рекомендовали тестировать сотрудников на коронавирус два раза в неделю
Роспотребнадзор подготовил проект новых рекомендаций для работодателей по тестированию сотрудников на коронавирус в связи с распространением нового штамма «омикрон»
Роспотребнадзор подготовил проект новых рекомендаций для работодателей по тестированию сотрудников на коронавирус в связи с распространением нового штамма «омикрон».
В документе говорится, что частота тестирования сотрудников той или иной компании, включая переболевших и вакцинированных, будет зависеть от размера штата.
Так, в организациях с численностью менее 500 сотрудников необходимо тестировать весь персонал причем с частотой два раза в неделю. В компаниях с численностью 500-1000 сотрудников тестирование можно проводить раз в неделю. Руководителям крупных предприятий со штатом от 1000 человек рекомендовано проверять работников один раз в две недели.
Отдельно рекомендуется тестировать на коронавирус работников, которые вернулись из отпусков и командировок.
Представители бизнеса раскритиковали новые антиковидные требования, отметив, что столь частые тестирования сотрудников на COVID-19 повлекут за собой крупные расходы.