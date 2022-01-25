Власти Петербурга анонсировали ужесточение антиковидных требований
Глава северной столицы Александр Беглов сообщил, что эпидемиологические меры будут ужесточены, чтобы помочь поликлиникам справиться с небывалыми нагрузками
Власти Петербурга анонсировали ужесточение антиковидных мер в городе в связи с высокими темпами распространения штамма коронавируса «омикрон».
Глава северной столицы Александр Беглов сообщил, что эпидемиологические меры будут ужесточены, чтобы помочь поликлиникам справиться с небывалыми нагрузками.
«Ситуация непростая. Рассчитываем на понимание петербуржцев. Специалисты по эпидемиям говорят о четырех-пяти неделях пиковых нагрузок», — сообщил Александр Беглов, слова которого приводит телеканал «Санкт-Петербург».
Власти города также отметили рост заболеваемости коронавирусом среди детей. Так, число госпитализированных детей увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлой неделей.
Из-за непростой эпидемиологической обстановки в Петербурге уже было приостановлено оказание плановой медицинской помощи.