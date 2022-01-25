25 января 2022, 01:03
Российские регионы приостанавливают плановую медпомощь из-за «омикрона»
Власти Калининградской области временно приостановили оказание плановой медицинской помощи населению в связи с ростом заболеваемости коронавирусом из-за штамма «омикрон»
Фото: imag.one
Власти Калининградской области временно приостановили оказание плановой медицинской помощи населению в связи с ростом заболеваемости коронавирусом из-за штамма «омикрон».
В регионе приостанавливается оказание плановой амбулаторной и стационарной медицинской помощи, уточняет РИА Новости.
Власти Санкт-Петербурга также сообщили о приостановке профилактических медосмотров и диспансеризацию определенных групп взрослого населения. Кроме того, в северной столице ограничены медосмотры детей.