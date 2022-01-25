Журналиста, рассказавшего о воровстве нефти в ХМАО, перевели в «пыточное» СИЗО
Журналиста из ХМАО Эдуарда Шмонина, который был приговорен к 8 годам колонии строгого режима после публикации фильма о схемах хищения нефти в регионе, вывезли в новосибирское СИЗО-1
Журналиста из ХМАО Эдуарда Шмонина, который был приговорен к 8 годам колонии строгого режима после публикации фильма о схемах хищения нефти в регионе, вывезли в новосибирское СИЗО-1.
В следственный изолятор журналиста вывезли накануне рассмотрения судом апелляционной жалобы на его приговор. «Тайга.Инфо» сообщает, что СИЗО «славится» тем, что там пытают заключенных.
По данным издания, в июне 2021 года Эдуард Шмонин уже находился в СИЗО-1. Там ему угрожали убийством. В жалобе защиты журналистов говорилось, что начальник изолятора по безопасности и оперативной работе Денис Распевин «приказал» поместить Шмонина в «особую камеру». Другой заключенный пригрозил убить журналиста, поэтому тот отказался туда заходить. В итоге осужденного сильно избили.
Бывшего главного редактора информационного ресурса Чиновник.ru и руководителя интернет-проекта «Общественное телевидение Югры» Эдуарда Шмонина приговорили к 8 годам колонии строгого режима в мае 2021 года. Его признали виновным в клевете и распространении порнографии.
Уголовное дело против журналиста было возбуждено после выхода его расследования «Криминальная нефть», в котором рассказал о хищениях нефти на трубопроводах в ХМАО. В этом расследовании говорилось о причастности к воровству полезных ископаемых гендиректора ООО «РН-Нефтькапиталинвест» (дочернее предприятие «Роснефти»).