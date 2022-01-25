Кадыров заявил о верности Путину и признался, что Москва тратит на Чечню по 300 млрд рублей в год
В беседе со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым Рамзан Кадыров опроверг заявления «некоторых политиков», которые ошибочно думают, что республика не подчиняется федеральной власти и законам
Российское правительство выделяет 300 млрд рублей в год на содержание Чеченской республики. Такую сумму назвал глава региона Рамзан Кадыров.
В беседе со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым Рамзан Кадыров опроверг заявления «некоторых политиков», которые ошибочно думают, что республика не подчиняется федеральной власти и законам.
Себя Кадыров назвал пехотинцем Владимира Путина. Глава Чечни признался, что раньше выступал за независимую Ичкерию, но сейчас он понимает, что без России республика «не сможет продержаться и трех месяцев».
«Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской Республики 300 млрд (рублей) тратит», — заявил глава Чечни.
«Без России мы не выживем. Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. Аллах дал нам шанс жить и развиваться. Не слушайте всяких шайтанов», — добавил Рамзан Кадыров.
Заявление главы Чечни о том, что регион не сможет выжить без России, является частью федерации и соблюдает её законы, было опубликовано после критики в адрес Кремля, который отказался принимать меры в отношении Кадырова. Речь идет о словах Рамзана Кадырова, который назвал члена СПЧ Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину террористами. В Кремле заявили, что это «личное мнение» главы Чечни, а журналисты обвинили федеральные власти в трусости.