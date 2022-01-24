Уральский священник назвал крещенские купания «бесовской вакханалией»
Настоятель двух монастырей игумен Вениамин раскритиковал традицию купания в проруби во время празднования Крещения Господня. Купания он назвал «очень опасным суеверием» и «бесовской вакханалией»
Настоятель двух монастырей в Екатеринбурге, игумен Вениамин (Райников) раскритиковал традицию купания в проруби во время празднования Крещения Господня. Купания он назвал «очень опасным суеверием» и «бесовской вакханалией».
В Facebook игумен Вениамин рассказал, что РПЦ официально осудила крещенское купание во время Поместного собора 1551 года, однако в годы «перестройки» совсем перестала бороться с этим «неблагочестивым суеверием». В итоге церковь возглавила то, что победить не смогла.
«Я не верю в миссионерский потенциал купаний. У кощунства не может быть миссионерского эффекта. А вот как суеверие рождает преступление — такое вижу. Когда тепло одетая яжмать насильно окунает ребенка в прорубь, прилагая к суеверию кощунство, к кощунству глупость, а к глупости жестокость», — написал отец Вениамин.
Речь идет об инциденте, который произошел в Комсомольске-на-Амуре. Там женщина насильно заставила своего ребенка окунуться в ледяную прорубь с 26-градусный мороз, а дежурившие спасатели ей помогли.
Кроме того, в Ленинградской области женщина, перекрестившись, нырнула в прорубь, после чего ее практически мгновенно унесло течением под лед. Тело не нашли до сих пор.