Центробанк РФ приостановил покупку валюты для спасения рубля
Центробанк с 24 января приостановил на неопределенный срок покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Такое решение регулятор принял на фоне падения курс рубля по отношению к доллару и евро
Центробанк с 24 января приостановил на неопределенный срок покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Такое решение регулятор принял на фоне падения курс рубля по отношению к доллару и евро.
Официально ЦБ объяснил приостановку операций с валютой необходимостью повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.
Решение о возобновлении покупки будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, сообщает «Интерфакс».
В ходе торгов на Московской бирже американский доллар подорожал до 79,38 рубля, а евро - до 89,74 рубля. После приостановки валютных операций доллар и евро подешевели на 50 копеек по отношению к рублю.
Российский рубль падает на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Напомним, что США и Евросоюз подозревают Россию в организации вооруженного вторжения на территорию соседней республики.