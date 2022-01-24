В Кремле назвали «личным мнением» слова Кадырова, обвинившего члена СПЧ Каляпина в терроризме
«Заявления Рамзана Кадырова не отражают точку зрения федеральных властей. Граждане имеют право обратиться в суд или соответствующие органы», — заявил пресс-секретарь президента России
Официальный представитель Кремля Дмитрия Песков назвал «личным мнением» заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, в котором он назвал без каких-либо юридических оснований террористами члена СПЧ и главу «Комитета против пыток» Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину.
«Заявления Рамзана Кадырова не отражают точку зрения федеральных властей. Граждане имеют право обратиться в суд или соответствующие органы», — заявил пресс-секретарь президента России, слова которого приводит «Эхо Москвы».
Рамзан Кадыров назвал террористами правозащитника и журналистку из-за того, что они поддерживают семью экс-судьи Сайди Янгулбаева. Ранее чеченские силовики ворвались в квартиру бывшего судьи Верховного суда Чечни в Нижнем Новгороде и забрали его жену Зарему Мусаеву. Сейчас женщина, у которой имеются серьезные проблемы со здоровьем, находится в Грозном.
В семье Янгулбаева связывают произошедшее с тем, что их семья критикует политику Рамзана Кадырова. При этом власти Чечни подозревают, что сыновья Янгулбаева связаны с телеграм-каналом «1ADAT», который был признан чеченскими властями экстремистским.