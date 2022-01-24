Команда Алексея Навального нашла у Екатерины Мизулиной одежду и украшения на 27 млн рублей
Команда Алексея Навального обнаружила у дочери сенатора Елены Мизулиной и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной ювелирные изделия и люксовую одежду стоимостью 27 млн рублей
Команда Алексея Навального обнаружила у дочери сенатора Елены Мизулиной и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной ювелирные изделия и люксовую одежду стоимостью 27 млн рублей.
Борцы с коррупцией на основе анализа фотографий и видео Екатерины Мизулиной установили, что у нее есть кеды марки Christian Dior (стоимость примерно 63 тысячи рублей), несколько пар туфель брендов Gianvito Rossi, Christian Louboutin, Alexander McQueen и Manolo Blahnik (всем вместе 850 тысяч рублей), плащ Burberry (225 тысяч рублей), сумка Hermes (около 2 млн рублей), часы Breguet (3 млн рублей), серьги и кольцо Van Cleef (около 4 млн рублей) и многое другое.
Поскольку Екатерина Мизулина официально не получает зарплату в Общественной палате, то в открытых источниках данных о её доходах нет. Информацию о её зарплате в «Лиге безопасного интернета» тоже найти не удалось, однако можно предположить, что этих денег все равно не хватило бы на покупку люксовых украшений и одежды.